INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Terbitkan DPO Buru Boy Bandar Narkoba Jaringan Koh Erwin, Begini Ciri-Cirinya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |05:50 WIB
Polri Terbitkan DPO Buru Boy Bandar Narkoba Jaringan Koh Erwin, Begini Ciri-Cirinya!
Bareskrim Polri Foto Dok Okezone)
JAKARTA - Polisi menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Hamid alias Boy. Ia diketahui pernah menyetor uang pengamanan kepada eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi senilai Rp8 miliar.

Selain Boy, polisi juga menerbitkan status DPO terhadap Satriawan alias Awan yang merupakan kurir sabu seberat 1 kilogram jaringan bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin.

"Bahwa DPO atas nama Hamid alias Boy dan DPO atas nama Satriawan alias Awan, saat ini dilakukan pencarian dan pengejaran bersama oleh petugas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Ditresnarkoba Polda NTB,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Senin (2/3/2026).

Eko menyebut, nama Boy muncul setelah pihaknya memeriksa tersangka Malaungi. Berdasarkan pengakuannya, pada periode Juni sampai November 2025 menerima uang dari Boy sebesar Rp1,8 miliar.

“Sebagai bentuk uang atensi, yang kemudian diserahkan kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro di Uma Lengge yang berada di lingkungan Mapolres Bima Kota,” ujar Eko.

Dalam surat Nomor: DPO/26/II/2026/Ditresnarkoba, Boy memiliki ciri khusus yakni tinggi badan sekitar 171 cm, berbadan gemuk, rambut hitam bergelombang, kulit sawo matang, mata bulat, muka lonjong, alis tebal, dan tidak ada ciri-ciri khusus.

Sementara itu, dalam surat Nomor: DPO/24/II/2026/Ditresnarkoba, Satriawan memiliki ciri khusus yakni tinggi badan 160 cm, gigi atas ompong satu di depan, kulit putih, rambut pendek beruban agak botak, dan luka besar di kaki.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
