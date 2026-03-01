Ali Khamenei Tewas, IRGC Bersumpah Balas Dendam

JAKARTA - Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menegaskan bakal membalas dendam atas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. IRCG menyatakan tidak akan membiarkan lawan lolos.

"Tangan balas dendam bangsa Iran…tidak akan membiarkan mereka lolos,” demikian pernyataan IRGC, dilaporkan kantor berita Fars, Minggu (1/3/2026).

IRGC akan berdiri “tegas dalam menghadapi konspirasi domestik dan asing,” kata pernyataan itu.

Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyampaikan duka cita mendalam atas kematian Ali Khamenei.

“Kita telah kehilangan seorang pemimpin besar dan kita berduka atas kepergiannya,” menurut pernyataan yang dimuat oleh kantor berita Fars.