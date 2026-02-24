Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Khawatir Serangan AS, Korsel dan India Desak Warganya Tinggalkan Iran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |08:34 WIB
Khawatir Serangan AS, Korsel dan India Desak Warganya Tinggalkan Iran
Khawatir Serangan AS, Korsel dan India Desak Warganya Tinggalkan Iran (AP via TRT)
A
A
A

JAKARTA - Korea Selatan dan India meminta warga negaranya untuk segera meninggalkan Iran. Permintaan itu di tengah meningkatnya ketegangan dan kekhawatiran atas kemungkinan serangan militer Amerika Serika (AS). 

1. Desak Tinggalkan Iran

Dalam pemberitahuan keselamatan di situs webnya pada Minggu (22/2/2026), Kedutaan Besar Korea Selatan (Korsel) di Iran memperingatkan keamanan negara tersebut dapat memburuk dengan cepat. 

Kedutaan mendesak warga negara Korsel memantau dengan cermat pemberitaan media dan peringatan kedutaan. Warga juga diminta mengambil tindakan pencegahan tambahan guna memastikan keselamatan mereka.

“Laporan media baru-baru ini telah menyoroti meningkatnya ketegangan regional dengan cepat, dengan menyebutkan kemungkinan serangan AS terhadap Iran dan peringatan pembalasan dari Teheran,” kata kedutaan, melansir TRT, Selasa (24/2/2026).

Kedutaan menyarankan warga Korsel yang saat ini berada di Iran untuk meninggalkan negara itu "sesegera mungkin" kecuali jika keberadaan mereka sangat penting.

Kedutaan Korsel juga meminta mereka yang berencana bepergian ke Iran untuk membatalkan atau menunda perjalanan.

Sementara itu, dalam pernyataan terpisah di X pada Senin, Kedutaan Besar India di Teheran menyarankan warganya untuk meninggalkan Iran dengan cara transportasi apa pun yang tersedia, termasuk penerbangan komersial.

Warga negara India juga diminta untuk menghubungi kedutaan jika membutuhkan bantuan dan membagikan nomor kontak darurat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/18/3198974/khamenei-HzfS_large.jpg
Peringatan Khamenei ke AS: Serang Iran Berakibat Perang Regional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/18/3198914/pemimpin_tertinggi_iran-xzna_large.jpg
Diisukan Ngumpet di Bunker, Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei Muncul Ziarah ke Makam Khomenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/18/3198841/ledakan_gas_di_iran-k6iW_large.jpg
5 Orang Tewas Akibat Ledakan Gas di Iran, 14 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/18/3196988/dubes_iran-AJE8_large.jpg
Dubes Boroujerdi: Korban Tewas Imbas Kerusuhan di Iran Capai 3.117 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/18/3196117/iran-8Lnx_large.jpg
5 Ribu Orang Tewas dalam Demonstrasi di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195834/donald_trump-S7z8_large.jpg
Jenderal Senior Iran Ancam Potong Tangan Trump jika Berani Invasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement