Khawatir Serangan AS, Korsel dan India Desak Warganya Tinggalkan Iran

JAKARTA - Korea Selatan dan India meminta warga negaranya untuk segera meninggalkan Iran. Permintaan itu di tengah meningkatnya ketegangan dan kekhawatiran atas kemungkinan serangan militer Amerika Serika (AS).

1. Desak Tinggalkan Iran

Dalam pemberitahuan keselamatan di situs webnya pada Minggu (22/2/2026), Kedutaan Besar Korea Selatan (Korsel) di Iran memperingatkan keamanan negara tersebut dapat memburuk dengan cepat.

Kedutaan mendesak warga negara Korsel memantau dengan cermat pemberitaan media dan peringatan kedutaan. Warga juga diminta mengambil tindakan pencegahan tambahan guna memastikan keselamatan mereka.

“Laporan media baru-baru ini telah menyoroti meningkatnya ketegangan regional dengan cepat, dengan menyebutkan kemungkinan serangan AS terhadap Iran dan peringatan pembalasan dari Teheran,” kata kedutaan, melansir TRT, Selasa (24/2/2026).

Kedutaan menyarankan warga Korsel yang saat ini berada di Iran untuk meninggalkan negara itu "sesegera mungkin" kecuali jika keberadaan mereka sangat penting.

Kedutaan Korsel juga meminta mereka yang berencana bepergian ke Iran untuk membatalkan atau menunda perjalanan.

Sementara itu, dalam pernyataan terpisah di X pada Senin, Kedutaan Besar India di Teheran menyarankan warganya untuk meninggalkan Iran dengan cara transportasi apa pun yang tersedia, termasuk penerbangan komersial.

Warga negara India juga diminta untuk menghubungi kedutaan jika membutuhkan bantuan dan membagikan nomor kontak darurat.