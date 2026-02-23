Advertisement
Iran-AS Memanas, Kemlu Siagakan Rencana Evakuasi WNI

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |19:05 WIB
Iran-AS Memanas, Kemlu Siagakan Rencana Evakuasi WNI
Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) terus memantau perkembangan situasi keamanan di Iran menyusul meningkatnya eskalasi dan ancaman konflik, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap negara tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah memastikan hingga saat ini situasi di Teheran dan kota-kota besar lainnya di Iran masih terpantau normal dan kondusif.

"Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tehran terus memantau secara saksama perkembangan situasi keamanan di Iran. Hingga saat ini, situasi di Tehran dan kota-kota lainnya terpantau berjalan normal serta kondusif," ujar Heni, Senin (23/2/2026).

Terkait keberadaan WNI di Iran, Heni memastikan KBRI Tehran senantiasa memantau dan menjalin komunikasi aktif dengan para WNI. Hingga kini, tidak terdapat laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan.

 

