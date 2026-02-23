Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Ungkap Alasan Gunakan Jet Pribadi saat Kunjungan ke Sulsel

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |11:43 WIB
Menag Ungkap Alasan Gunakan Jet Pribadi saat Kunjungan ke Sulsel
Menag Ungkap Alasan Gunakan Jet Pribadi saat Kunjungan ke Sulsel (Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) mengungkapkan alasannya menggunakan jet pribadi saat berkunjung ke Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), untuk meresmikan Gedung Balai Sarkiah di daerah tersebut.

1. Menag Lapor ke KPK

Menurutnya, penggunaan jet pribadi dipilih lantaran harus berangkat pada waktu hampir tengah malam. 

"Karena jam 11 malam kan enggak mungkin ada pesawat lagi ke sana," kata Nasaruddin saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Senin (23/2/2026). 

Di sisi lain, Nasaruddin menyebutkan, ia harus kembali di waktu paginya lantaran ada persiapan salah satu agenda besar. 

"Besok paginya balik lagi karena ada persiapan sidang isbat," ujarnya. 

Telusuri berita news lainnya
