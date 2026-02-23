Kapolri Marah Oknum Brimob Aniaya Pelajar di Maluku, Instruksikan Usut Tuntas!

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo geram mendengar adanya oknum Brimob, Bripda MS, yang diduga menganiaya seorang pelajar di Maluku hingga tewas.

Sigit pun memerintahkan agar kasus tersebut diusut tuntas demi memberikan keadilan bagi keluarga korban.

"Sama seperti apa yang dirasakan keluarga korban dan masyarakat, saya marah mendengar peristiwa ini terjadi," tegas Sigit, Senin (23/2/2026).

Sigit menekankan, bahwa peristiwa tersebut jelas menodai marwah institusi Brimob yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat.

"Saya mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa yang terjadi," ujar Sigit.