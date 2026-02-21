Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa hingga Tewas, Kapolri Pastikan Diusut Transparan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |21:01 WIB
Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa hingga Tewas, Kapolri Pastikan Diusut Transparan
Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa hingga Tewas, Kapolri Pastikan Diusut Transparan (Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pengusutan kasus oknum Brimob Bripda MS yang diduga menganiaya pelajar di Maluku bakal berjalan transparan. 

1. Pastikan Transparan

"Saya kira hal seperti itu kita transparan," kata Sigit di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/2/2026). 

Sigit menegaskan, oknum tersebut kini ini sudah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Polda Maluku, kata Sigit, juga telah melakukan asistensi. 

"Saya kira sudah diproses ya. Saat ini sedang dalam pendalaman penyelidikan baik proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda saat ini sedang berjalan," ujar Sigit. 

Polda Maluku telah menetapkan Bripda MS sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pelajar. 

