INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Minta Lulusan Siswa SMA KTB Masuk Harvard University

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |15:15 WIB
Kapolri Minta Lulusan Siswa SMA KTB Masuk Harvard University
Kapolri Minta Lulusan Siswa SMA KTB Masuk Harvard University (Ist)
A
A
A

JAKARTA - As SDM Polri, Irjen Anwar, mengungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jebolan siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) ada yang masuk Harvard University, Amerika Serikat. 

1. Masuk Harvard University

"Lulusannya diproyeksikan masuk di top 10 universitas terbaik di dunia dan aset untuk menjadi regenerasi di kepolisian. Kira-kira seperti itu. Bahkan kemarin Bapak Kapolri menargetkan harus ada yang di Harvard," kata Anwar dalam kegiatan rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Selasa (30/12/2025). 

Anwar menjelaskan, untuk tahun 2026, sudah ada 17.000 siswa yang mendaftar masuk SMA KTB. Padahal, SMA KTB hanya menerima 180 siswa.

Dia menyoroti para pendaftar memiliki nilai rata-rata sangat baik. Jika Anwar harus mendaftar masuk SMA tersebut, dia sendiri meyakini tidak lulus. 

"Perlu kami informasikan bahwa dari total pendaftar yang sekarang ini dari 17.000 lebih. Itu nilai rata-rata matematikanya 87,8, nilai rata-rata IPA-nya 88, nilai Bahasa Inggris-nya 88, dan nilai IQ-nya 130. Ini rata-rata. Insya Allah kalau saya sekarang ikut, saya tidak akan masuk di sini barangkali. Saya harus jujur," ujar Anwar.

Sementara itu, Anwar membeberkan siswa SMA KTB mendapat beasiswa penuh dari Polri. "Kemudian yang ketiga adalah kurikulumnya adalah International Baccalaureate atau IB Diploma. Jadi IB Diploma itu SMA lebih, kuliah hampir, kira-kira seperti itu," tutur Anwar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
