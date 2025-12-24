Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan menggandeng semua pihak untuk ikut mengamankan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru. Menurutnya, hal tersebut adalah wujud Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.

1. Pengamanan Ibadah Natal

Sigit menuturkan, 147 personel gabungan dikerahkan. Selain itu, ormas ataupun stakeholder lainnya diturutsertakan dalam memberikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Ini juga bagian dari wujud Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana seluruh masyarakat, elemen bangsa sama-sama tanpa membedakan agama. Namun semuanya bersatu untuk ikut membantu memberikan jaminan rasa aman," kata Sigit usai meninjau Gereja Katedral dan GPIB Immanuel, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

Di sisi lain, Sigit berharap seluruh rangkaian Ibadah malam Misa Natal ini juga bisa mendoakan masyarakat yang sedang mengalami duka cita akibat bencana alam di Sumatera. Ia juga meminta seluruh pihak bisa menjaga keamanan dan kelancaran hingga pergantian tahun nanti.

"Kita berdoa semua agar seluruh rangkaian ibadah Misa Natal baik hari ini ataupun nanti pergantian tahun semua bisa berjalan. Tentunya kita titip doakan saudara kita yang sedang terkena musibah untuk kembali bisa bangkit dan kita berdoa sama-sama untuk saudara kita di Sumatra dan saudara kita di seluruh negeri agar semua terjaga dari situasi prediksi yang kemungkiann bisa terjadi akibat ramalan cuaca," tutur Sigit.