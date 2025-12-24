Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |19:03 WIB
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan menggandeng semua pihak untuk ikut mengamankan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru. Menurutnya, hal tersebut adalah wujud Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. 

1. Pengamanan Ibadah Natal

Sigit menuturkan, 147 personel gabungan dikerahkan. Selain itu, ormas ataupun stakeholder lainnya diturutsertakan dalam memberikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

"Ini juga bagian dari wujud Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana seluruh masyarakat, elemen bangsa sama-sama tanpa membedakan agama. Namun semuanya bersatu untuk ikut membantu memberikan jaminan rasa aman," kata Sigit usai meninjau Gereja Katedral dan GPIB Immanuel, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025). 

Di sisi lain, Sigit berharap seluruh rangkaian Ibadah malam Misa Natal ini juga bisa mendoakan masyarakat yang sedang mengalami duka cita akibat bencana alam di Sumatera. Ia juga meminta seluruh pihak bisa menjaga keamanan dan kelancaran hingga pergantian tahun nanti. 

"Kita berdoa semua agar seluruh rangkaian ibadah Misa Natal baik hari ini ataupun nanti pergantian tahun semua bisa berjalan. Tentunya kita titip doakan saudara kita yang sedang terkena musibah untuk kembali bisa bangkit dan kita berdoa sama-sama untuk saudara kita di Sumatra dan saudara kita di seluruh negeri agar semua terjaga dari situasi prediksi yang kemungkiann bisa terjadi akibat ramalan cuaca," tutur Sigit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191426/kapolri-bxRD_large.jpg
Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana saat Pengamanan Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187530/kapolri_jenderal_listyo_sigit-WEs0_large.jpeg
Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186966/kapolri_jenderal_listyo_sigit-TXAm_large.jpg
Kapolri Tekankan Sinergisitas Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186816/kapolri_jenderal_listyo_sigit-K13L_large.jpg
Kapolri Tekankan Pentingnya Sinergi dengan Pers, Singgung Era Post Truth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180552/kapolri-cmV1_large.jpg
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement