Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang

ACEH - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pembersihan sekolah dasar (SD) dan masjid yang terdampak bencana alam di Aceh Tamiang, Kamis (11/12/2025).

Polisi bersama warga sekitar membersihkan bangunan tersebut. Ada 200 personel Polri dikerahkan ke 3 lokasi. Rinciannya 25 personel ke SDN 01 Karangbaru, Masjid Syuhada 25 jajaran, dan Mapolres Aceh Tamiang 150 personel.

Sebelumnya, Sigit meninjau posko pengungsian bencana alam di wilayah Aceh Tamiang. Dalam kesempatan itu, Sigit menyalurkan bantuan untuk masyarakat.

Lokasi pengungsian di Jembatan Kuala Simpang ditempati sebanyak 240 orang. Masyarakat langsung menyambut antusias kehadiran Sigit dan rombongan.

Dalam lokasi pengungsian tersebut, Polri telah menyediakan layanan, di antaranya dapur lapangan, dengan kapasitas 450 porsi untuk satu kali masak. Trauma healing, dengan melibatkan 12 orang anggota tim.

Water treatment, yang dapat menghasilkan 16.000 liter air bersih/hari. Posko layanan kesehatan, yang melibatkan 31 tenaga kesehatan.

Sigit juga menyerahkan bantuan sebanyak enam truk untuk masyarakat yang terdampak bencana. Beberapa di antaranya adalah, Chainsaw, peralatan untuk air bersih, sembako dan kebutuhan lainnya yang sangat diperlukan oleh warga.