Kapolri Kerahkan Personel hingga Peralatan Tangani Bencana di Aceh-Sumut

JATENG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan personel hingga seluruh peralatan penunjang siap untuk menangani bencana alam di Indonesia.

1. Kerahkan Personel hingga Peralatan

Menurut Sigit, selain personel, telah disiapsiagakan seluruh peralatan penunjang ketika terjadinya suatu bencana alam di wilayah Indonesia. Misalnya, seperti tenda pengungsian hingga dapur darurat.

"Kami menurunkan personel pasukan baik dari pusat maupun daerah untuk ikut melaksanakan langkah-langkah untuk menanggulangi dan mengambil langkah pertama dalam penanganan bencana mulai mendirikan tempat pengungsian," kata Sigit di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/11/2025).

Polri sudah menerjunkan personel hingga sarana prasarana yang dibutuhkan dalam bencana alam yang belakangan terjadi di Sumatera Utara (Sumut), Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Membantu evakuasi dan pencarian terhadap masyarakat yang butuhkan pertolongan termasuk menurunkan K9," ujar Sigit.

Dalam menghadapi tanggap darurat bencana, Sigit mengungkapkan, pihaknya menyiapkan tim trauma healing hingga DVI untuk membantu masyarakat yang menjadi korban.