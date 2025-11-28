Prabowo Minta Penuhi Kebutuhan Dasar Korban Bencana di Sumatera

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajarannya memastikan kebutuhan dasar para korban bencana di tiga provinsi, baik Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak sejak Senin 24 November 2025 dapat terpenuhi dengan baik.

Presiden juga menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengutamakan keselamatan masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar tetap terjamin hingga tahap pemulihan pascabencana.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada kami untuk serius dalam penanganan darurat bencana ini. Di saat kita melakukan penanganan darurat, tapi di saat yang sama kita mempersiapkan pascadaruratnya untuk pemulihan, karena ini infrastruktur juga harus pulih,” ujar Menko PMK Pratikno, Jumat (28/11/2025).

Pratikno menjelaskan beberapa hari terakhir, Siklon Tropis Senyar memicu curah hujan sangat tinggi di ketiga provinsi tersebut. Kondisi itu berdampak pada terjadinya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran.

Fenomena cuaca ekstrem ini juga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga terputusnya akses jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Tim gabungan di lapangan masih melakukan kaji cepat dan pemutakhiran data.