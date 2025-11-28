Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PSI Tuding Ada Pemasok Bahan Bakar Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi, Sindir Demokrat?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |08:06 WIB
Jubir PSI Dedek Prayudi (Foto: iNews TV)
JAKARTA - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menduga ada seseorang di balik isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar disuarakan oleh Roy Suryo Cs. Dedek menduga Roy dan kawan-kawan disupport penuh untuk memainkan isu ini.

Hal tersebut diungkapkan Dedek ketika menjadi narasumber dalam program Interupsi yang tayang di iNews TV pada Kamis (27/11/2025). Dedek menyampaikan selama satu lebih ini, Roy selalu menuding ijazah Jokowi palsu tanpa bukti.

"Dan selama 1 tahun lebih itu ya, pasti kan ada bahan bakar. Bahan bakar yang dipakai sebagai energi untuk Mas Roy terus-terusan nih. Nge-push terus, sehingga mendapatkan atensi media sehingga mendapatkan atensi publik," ujar Dedek.

Orang di balik Roy Suryo Cs ini ia duga memiliki sebuah kepentingan tersendiri. Namun dia tidak tahu persis apakah sosok di balik itu telah bersama Roy Suryo sejak awal kasus ini ramai diperbincangkan.

"Kami menengarai bahwa ya memang ada seseorang lah, ada seseorang yang memiliki kepentingan, kami tidak tahu apakah orang itu sejak awal sudah bersama Mas Roy," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Roy yang juga hadir sebagai narasumber program Interupsi pun menantang Dedek untuk mengungkap nama di balik ijazah Jokowi. Namun Dedek enggan membocorkan nama tersebut sebab partainya tak pernah membahas soal isu ijazah.

      
