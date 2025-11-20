Pertama Kali! Andi Azwan Ungkap Data Forensik Digital Ijazah Asli Jokowi, Ini Penampakannya

JAKARTA - Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Andi Azwan mengungkapkan analisis data forensik digital yang menurutnya membuktikan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Andi menyebut bahwa untuk pertama kalinya ia menunjukkan salinan hasil pindai (scan) ijazah yang diklaim sebagai dokumen asli milik Jokowi, berikut dokumen pembandingnya.

“Ini pertama kali, eksklusif. Scan. Saya kasih ini asli, scan dari ijazah asli pak Jokowi. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding,” ujar Andi dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Kasus Ijazah Jokowi Ilmiah atau Penyebaran Fitnah?' di iNews, Rabu (19/11/2025).

Dikatakan Andi, terdapat kesesuaian elemen-elemen dalam dokumen tersebut, mulai dari tulisan tanggal hingga nomor register.

“Tulisannya, 5 November '85, satu orang yang menulis ijazah ini, ya, stempelnya juga sama. Kembali coba. Lihat, 113215470. Kembali ke (ijazah) pak Jokowi coba, 112015456. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik,” katanya.

Andi juga merespons pernyataan Roy Suryo yang sebelumnya menyebut foto pada ijazah Jokowi ditempel menggunakan foto Dumatno Budi Utomo yang merupakan sepupu Jokowi.

Oleh karena itu, dia akan melakukan pembongkaran secara forensik digital. “Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah, ini dibuktikan. Oke,”ucapnya.

Andi menyebut, bahwa tuduhan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Roy Suryo kini berhadapan dengan jeratan UU ITE.

“Makanya, Roy Suryo kemarin mengatakan begini, ya, bahwasanya ini (foto di ijazah) ditempel dengan Dulmatno. Saya akan bongkar secara forensik dari VGG. Makanya (Roy Suryo) kena dengan Undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya, ya, salah satunya. Itu masalahnya,” ujar Andi.