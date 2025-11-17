Arsul Sani Tepis Tuduhan Ijazahnya Palsu, Perlihatkan Dokumen Asli

JAKARTA – Hakim Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah doktoralnya palsu. Bahkan, langsung memperlihatkan dokumen asli ijazahnya kepada publik dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Arsul Sani menyebut dirinya resmi diwisuda oleh Collegium Humanum/Warsaw Management University dan menerima ijazah doktoral tersebut pada 2022. Ia juga menunjukkan foto wisuda bersama Dubes RI untuk Polandia Anita Lydia Luhulima.

Arsul menjelaskan perjalanan akademiknya sejak 2011. Awalnya, ia mendaftar dalam program bidang justice and policy di Glasgow Caledonian University dan menyelesaikan tahap pertama pendidikan pada akhir 2012. Arsul menerima transkrip nilai dengan total 180 kredit dari tiga mata kuliah: Professional Development, Research Method (Metodologi Penelitian), dan Project Development.

Pada 2013, Arsul memasuki tahap riset. Namun, sebagai anggota DPR RI dan pejabat di DPP PPP, ia harus menunda studi doktoralnya. Pada 2017, Arsul memutuskan mundur dari program doktoral di Glasgow Caledonian University setelah menyelesaikan 180 kredit tersebut.

Bertekad menyelesaikan pendidikan doktoralnya, Arsul kemudian mendaftar di Collegium Humanum/Warsaw Management University pada 2020 sebagai mahasiswa program transfer doktor. Skema transfer ini mengakui kredit yang telah dicapainya di Glasgow Caledonian University.

Arsul menulis disertasi berjudul "Re-examining the Considerations of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter Terrorism Legal Policy". Ia menegaskan penelitian itu dilakukan secara komprehensif, termasuk wawancara dengan sejumlah kepala lembaga terkait terorisme dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Silakan dicek dengan beliau-beliau, saya benar-benar melakukan wawancara atau tidak," pungkasnya.

