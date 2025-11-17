Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arsul Sani Tepis Tuduhan Ijazahnya Palsu, Perlihatkan Dokumen Asli

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |14:41 WIB
Arsul Sani Tepis Tuduhan Ijazahnya Palsu, Perlihatkan Dokumen Asli
Arsul Sani bantah ijazahnya palsu (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hakim Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah doktoralnya palsu. Bahkan, langsung memperlihatkan dokumen asli ijazahnya kepada publik dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Arsul Sani menyebut dirinya resmi diwisuda oleh Collegium Humanum/Warsaw Management University dan menerima ijazah doktoral tersebut pada 2022. Ia juga menunjukkan foto wisuda bersama Dubes RI untuk Polandia Anita Lydia Luhulima.

Arsul menjelaskan perjalanan akademiknya sejak 2011. Awalnya, ia mendaftar dalam program bidang justice and policy di Glasgow Caledonian University dan menyelesaikan tahap pertama pendidikan pada akhir 2012. Arsul menerima transkrip nilai dengan total 180 kredit dari tiga mata kuliah: Professional Development, Research Method (Metodologi Penelitian), dan Project Development.

Pada 2013, Arsul memasuki tahap riset. Namun, sebagai anggota DPR RI dan pejabat di DPP PPP, ia harus menunda studi doktoralnya. Pada 2017, Arsul memutuskan mundur dari program doktoral di Glasgow Caledonian University setelah menyelesaikan 180 kredit tersebut.

Bertekad menyelesaikan pendidikan doktoralnya, Arsul kemudian mendaftar di Collegium Humanum/Warsaw Management University pada 2020 sebagai mahasiswa program transfer doktor. Skema transfer ini mengakui kredit yang telah dicapainya di Glasgow Caledonian University.

Arsul menulis disertasi berjudul "Re-examining the Considerations of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter Terrorism Legal Policy". Ia menegaskan penelitian itu dilakukan secara komprehensif, termasuk wawancara dengan sejumlah kepala lembaga terkait terorisme dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Silakan dicek dengan beliau-beliau, saya benar-benar melakukan wawancara atau tidak," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185007/budi-aN5Q_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Gelar Perkara Khusus, Polda Metro: Hak Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184926/roy_suryo-s8Of_large.jpg
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo: Saya Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184909/ijazah_jokowi-MVkg_large.jpg
Ini Alasan Bonjowi Ajukan Sengketa Informasi Publik Terkait Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184760/roy-JkQj_large.jpg
Polda Metro Cekal Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Terkait Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184654/jokowi-9aYD_large.jpg
Pertama Kali! Andi Azwan Ungkap Data Forensik Digital Ijazah Asli Jokowi, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184520/rismon-QLpi_large.jpg
Dilarang Bicara, Rismon Tuding Audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri Tidak Fair
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement