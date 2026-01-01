Direktur dan Kepala Produksi Ditetapkan Tersangka Kasus Ledakan Dahsyat Gedung Nucleus

Direktur dan Kepala Produksi Ditetapkan Tersangka Kasus Ledakan Gedung Nucleus

JAKARTA- Polisi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kebakaran (ledakan) yang terjadi di Gedung Nucleus, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, beberapa waktu lalu.

Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor D.H. Inkiriwang mengatakan, penetapan itu dilakukan setelah Satreskrim Polres Tangerang Selatan melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dan dua orang saksi ahli.

"Berdasarkan alat bukti yang cukup serta hasil rangkaian penyelidikan dan penyidikan, Sat Reskrim menetapkan dua orang tersangka, yaitu E.B.B.N. (54), laki-laki, selaku Direktur PT. NNN, dan S.W. (32), perempuan, selaku Kepala Mesin Ekstraksi," ujar AKBP Victor, Kamis (1/1/2026).

Selain itu, kata Victor, penyidik juga telah mengamankan sejumlah alat bukti diantaranya manual book mesin ekstraksi, hasil laboratorium forensik dan satu unit mesin ekstraksi.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Wira Graha Setiawan menerangkan, PT. NNN telah beroperasi dan berproduksi selama kurang lebih lima tahun di sebuah gedung empat lantai yang berlokasi di wilayah Pondok Aren.

Lantai pertama kata Wira digunakan sebagai lobi, lantai dua untuk administrasi, serta lantai tiga dan empat sebagai area produksi.

"Hasil cek TKP asal ledakan dari lantai 4, dimana ada mesin ekstrasi yang meledak pada saat itu," tutur Wira.

Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan laboratoris terhadap sampel cairan yang diambil dari mesin ekstraksi ditemukan adanya kandungan etanol yang pada saat kejadian telah berbentuk uap etanol.