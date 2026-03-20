HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Ledakan Hebat Terjadi di Semarang Jelang Lebaran, Satu Orang Tewas

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |13:17 WIB
SEMARANG -  Sebuah ledakan hebat terjadi di sebuah rumah di Kampung Pondok,  Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari , Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/3/2026). Peristiwa ini menyebabkan satu anak berusia 9 tahun meninggal dunia.

Suara ledakan keras membuat warga sekitar sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Bahkan ledakan terdengar hampir 1 kilometer. Polisi yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP.

“Korban tewas berusia 9 tahun atas nama Galang, korban ditemukan meninggal di dalam rumah dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk autopsi,” ujar Ketua RW  Pondok Tambakrejo, Ahmad Rifai.

Rifai melanjutkan, ledakan hebat tersebut juga membuat dua penghuni rumah lainnya mengalami luka ringan.

Kasubdit Fiskomfor Labfor Polda Jateng, AKBP Totok Tri Kusuma mengatakan, diduga ledakan ini berasal dari petasan milik pemilik rumah. Namun demikian pihak kepolisian masih mendalami peristiwa tersebut.

“Bahan kimia ledakan termasuk jenis low explosive dan meski berdaya ledak rendah, ada kawah yang terbentuk akibat ledakan  tersebut sebesar 35 sentimeter,” pungkasnya.

 

