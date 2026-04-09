Breaking News! Ledakan Hebat Terjadi di Lapangan Padel Gunung Putri Bogor

JAKARTA - Ledakan terjadi di Lapangan Padel, Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu viral di media sosial (medsos).

Akun Instagram @infocibubur._ dalam captionnya menyatakan bahwa kejadian itul terjadi hari ini, Kamis, 9 April 2026, sekitar pukul 05.30 WIB. Penyebab ledakan disebut masih belum diketahui.

"Penyebab pasti ledakan masih dalam tahap penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang," dikutip Okezone dari akun tersebut, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, Kapolsek Gunung Putri, Kompol Aulia Robby Kartika Putra membenarkan adanya kejadian ledakan di Bogor. Kata dia, lokasi kini ditutup sementara untuk penyelidikan. Lapangan tersebut telah diberi garis polisi.

"Karena lokasi (ledakan) lapangan padel untuk sementara harus status quo, jadi harus kami police line," ujar Robby Kartika.