Ledakan Dahsyat Guncang Jembatan Penting Panama, Munculkan Bola Api Raksasa

JAKARTA – Ledakan dahsyat memunculkan bola api besar dan kolom asap yang menjulang tinggi di sisi Jembatan Amerika (Bridge of the Americas) di Panama pada Senin (6/4/2026). Video yang beredar di media sosial menunjukkan kobaran api melahap terminal bahan bakar di sebelah jembatan ikonik tersebut.

Dilansir RT, ledakan yang dilaporkan terjadi di La Boca, Balboa, disebabkan oleh truk tangki yang meledak dan memaksa penutupan lalu lintas segera di jembatan tersebut, salah satu jalur transportasi terpenting di Panama. Meskipun ledakan tidak terjadi langsung di jembatan, kobaran api yang membubung di bawahnya memicu kekhawatiran tentang integritas struktural jembatan.

Para pejabat mengatakan dua orang dengan luka bakar tingkat dua berhasil diselamatkan selama operasi dan dirawat oleh petugas pemadam kebakaran. Tim pemadam juga mencari kemungkinan adanya orang yang terjebak sambil melakukan operasi pendinginan. Laporan lokal kemudian menyebutkan satu orang dipastikan meninggal dan dua petugas pemadam kebakaran terluka saat memadamkan api.

Pihak berwenang menangguhkan lalu lintas di Jembatan Amerika karena tim darurat bekerja di lokasi kejadian dan inspektur menilai apakah panas yang hebat mungkin telah memengaruhi struktur bangunan. Masyarakat diimbau untuk menghindari daerah Balboa dan menjaga agar jalur tetap terbuka bagi kendaraan darurat.

(Rahman Asmardika)

