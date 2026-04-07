Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Dahsyat Guncang Jembatan Penting Panama, Munculkan Bola Api Raksasa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |16:41 WIB
Ledakan dahsyat mengguncang jembatan di Panama.
A
A
A

JAKARTA – Ledakan dahsyat memunculkan bola api besar dan kolom asap yang menjulang tinggi di sisi Jembatan Amerika (Bridge of the Americas) di Panama pada Senin (6/4/2026). Video yang beredar di media sosial menunjukkan kobaran api melahap terminal bahan bakar di sebelah jembatan ikonik tersebut.

Dilansir RT, ledakan yang dilaporkan terjadi di La Boca, Balboa, disebabkan oleh truk tangki yang meledak dan memaksa penutupan lalu lintas segera di jembatan tersebut, salah satu jalur transportasi terpenting di Panama. Meskipun ledakan tidak terjadi langsung di jembatan, kobaran api yang membubung di bawahnya memicu kekhawatiran tentang integritas struktural jembatan.

Para pejabat mengatakan dua orang dengan luka bakar tingkat dua berhasil diselamatkan selama operasi dan dirawat oleh petugas pemadam kebakaran. Tim pemadam juga mencari kemungkinan adanya orang yang terjebak sambil melakukan operasi pendinginan. Laporan lokal kemudian menyebutkan satu orang dipastikan meninggal dan dua petugas pemadam kebakaran terluka saat memadamkan api.

Pihak berwenang menangguhkan lalu lintas di Jembatan Amerika karena tim darurat bekerja di lokasi kejadian dan inspektur menilai apakah panas yang hebat mungkin telah memengaruhi struktur bangunan. Masyarakat diimbau untuk menghindari daerah Balboa dan menjaga agar jalur tetap terbuka bagi kendaraan darurat.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jembatan Ledakan Panama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/338/3210230//wakil_wali_kota_bekasi_abdul_harris_bobihoe-3zkw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/338/3210118//kebakaran_di_bekasi-wG74_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/340/3209095//viral-FVXd_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3208007//viral-hR3S_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207414//ledakan-qhHt_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207317//masjid-2GbR_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement