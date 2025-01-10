Tujuan Trump Ingin Kuasai Panama, Greenland, hingga Terusan Panama

JAKARTA - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump membahas keinginannya untuk mengamankan kendali AS atas Greenland dan Terusan Panama demi kepentingan keamanan nasional dan ekonomi. Lantas, kenapa Trump menginginkannya?

Berikut sejumlah alasan dan tujuan Trump ingin menguasai Terusan Panama hingga Greenland, serta fakta-fakta mengenai hal tersebut, sebagaimana dihimpun pada Jumat (10/1/2025):

1. Lokasi Strategis

Greenland terletak di timur laut Kanada dan sebagian besar ditutupi oleh Lapisan Es Greenland. Pulau terbesar di dunia, tetapi hanya dihuni oleh sekitar 60.000 orang, merupakan wilayah semi-otonom Kerajaan Denmark, dengan pemerintahan terpilihnya sendiri.

Letaknya di antara AS, Rusia, dan Eropa menjadikannya strategis untuk tujuan ekonomi dan pertahanan, terutama karena mencairnya es laut telah membuka rute pelayaran baru melalui Arktik. Ini juga merupakan lokasi pangkalan militer AS paling utara.

2. Kekayaan Alam

Greenland mungkin memiliki cadangan yang signifikan hingga 31 jenis mineral, termasuk litium dan grafit, yang keduanya dibutuhkan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik, menurut laporan tahun 2023 yang menilai sumber daya pulau tersebut. Cadangan tersebut kemungkinan akan menarik minat CEO Tesla Elon Musk, yang telah menjadi penasihat dekat Trump setelah menyediakan lebih dari $270 juta tahun lalu untuk mendukung pencalonannya dan pencalonan kandidat Republik lainnya.

3. Hubungan Politik

Trump melihat peluang karena hubungan tegang antara Greenland (semi-otonom) dan Denmark.

4. Demi Keamanan

Trump khawatir meningkatnya aktivitas negara-negara ini di kawasan Arktik.

"Kita membutuhkan Greenland untuk tujuan keamanan nasional," kata Trump pada hari Selasa, melansir CBS.