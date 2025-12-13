Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bibit Siklon Mengintai, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |02:14 WIB
Bibit Siklon Mengintai, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem
Bibit Siklon Mengintai, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem (Okezone)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem akibat munculnya bibit siklon 91S dan 93S di sekitar Samudra Hindia.

1. Waspada Cuaca Ekstrem

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bibit siklon 91S yang berada di Samudra Hindia barat Lampung masih berpeluang memberikan dampak tidak langsung dalam sepekan ke depan. 

“Bibit Siklon 91S dapat memicu hujan berintensitas sedang hingga lebat di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung, serta angin kencang di pesisir barat Sumatera Barat dan Bengkulu,” ujar Abdul Muhari melalui keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).

Sementara itu, bibit siklon 93S yang terpantau di Samudra Hindia selatan Pulau Sumba diperkirakan dapat membentuk daerah perlambatan angin atau konvergensi di Bali dan NTB. Angin kencang berpotensi melanda sejumlah daerah sepekan ke depan.

“Kondisi ini meningkatkan potensi angin kencang di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jakarta, NTB, Sulawesi Selatan, dan Maluku hingga sepekan ke depan,” kata Abdul Muhari.

Ia menegaskan, masyarakat perlu mewaspadai risiko banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang dapat dipicu dua bibit siklon tersebut. 

 

