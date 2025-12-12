Kronologi Debt Collector Tewas Mengenaskan Dikeroyok di Kalibata

JAKARTA – Kapolsek Pancoran Kompol Mansur membeberkan kronologi tewasnya seorang mata elang atau debt collector diduga berujung aksi perusakan dan pembakaran warung serta kendaraan di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Insiden ini awal mulanya ada seorang pengendara motor saat melintas diberhentikan oleh DC, tiba-tiba ada pengguna mobil di belakangnya membantu pengendara motor. Dengan sporadis pengguna mobil itu langsung memukul DC ini," ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, pengemudi mobil itu ada sekitar 4–5 orang yang melakukan pengeroyokan terhadap dua orang debt collector. Pengemudi mobil itu melaju di arah yang sama dengan pengemudi motor yang diberhentikan debt collector.

"Sampai dengan saat ini kami belum bisa memastikan (identitas para pengemudi mobil), masih proses penyelidikan," tuturnya.

Ia menerangkan, pasca peristiwa itu terjadi, datanglah puluhan massa ke lokasi kejadian melakukan perusakan dan pembakaran. Polisi belum bisa memastikan dari mana kelompok massa tersebut berasal.