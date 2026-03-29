Soal Dugaan Pengeroyokan Terkait Fahd A Rafiq di Polda Metro, Bapera: Tidak Benar!

JAKARTA – Beredar kabar dugaan pengeroyokan dan penganiayaan di Polda Metro Jaya yang mengaitkan nama Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Fahd El Fouz A Rafiq. Kabar itu pun langsung ditepis karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

“Informasi yang beredar di ruang publik tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam peristiwa yang dimaksud, tidak terdapat pengeroyokan, tidak terjadi penganiayaan, serta tidak ada keterlibatan ketua umum kami Fahd El Fouz A Rafiq dalam bentuk apa pun,” ujar Wakil Ketua Umum Bapera, Henry Indraguna dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Henry menegaskan, pihak-pihak yang disebut sebagai “preman bayaran” tidak memiliki hubungan, keterkaitan, maupun afiliasi apa pun dengan Fahd El Fouz A Rafiq maupun dengan Ranny Fadh A Rafiq.

"Keberadaan mereka di lokasi kejadian bukan atas dasar perintah, bukan dibawa, dan tidak memiliki korelasi dengan Fahd El Fouz A Rafiq, melainkan diduga berkaitan dengan persoalan lain yang bersifat personal dengan pihak berbeda," imbuhnya.

Ia juga menepis informasi yang menyebut Fahd El Fouz A Rafiq memiliki ajudan adalah tidak benar dan menyesatkan. Menurut pengakuan Fahd El Fouz A Rafiq dan Ranny Fadh Arafiq, kata Henry, dalam kejadian tersebut justru mereka merupakan pihak yang mengalami perlakuan tidak patut berupa penghinaan, pelecehan verbal, dan ucapan yang merendahkan martabat dari oknum tertentu di lokasi kejadian.