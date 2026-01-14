Dikeroyok, Guru Baku Hantam dengan Sejumlah Siswa di SMKN 3 Tanjab Timur

JAMBI – Seorang guru dikeroyok sejumlah siswa di SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Peristiwa itu sempat membuat situasi di sekolah mencekam.

“Perselisihan paham antara guru dan siswa, dan kami sudah melaksanakan mediasi. (Sekarang) pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif,” ujar Kepala SMK Negeri 3, Ranto, Rabu (14/1/2026).

Informasi didapat, insiden ini bermula saat guru tersebut menegur seorang siswa diduga dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas di sekolah. Teguran tersebut berujung cekcok dan emosi pun meledak hingga situasi tak terkendali.

Guru itu diduga secara refleks menampar siswa tersebut. Sementara dalam rekaman video yang beredar terlihat ketegangan hingga terjadi aksi saling pukul saat jam istirahat.

Kondisi kembali memanas, dan sejumlah siswa diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap oknum guru. Pihak sekolah pun langsung mengambil langkah mediasi dengan melibatkan seluruh unsur di sekolah.

Kapolsek Berbak Iptu Hans Simangunsong mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Proses penanganan kasus diarahkan melalui jalur mediasi.

“Kami imbau warga tidak mudah terpancing dan terprovokasi oleh isu-isu yang merugikan kita sendiri. Kami berharap masyarakat tetap bisa menjaga ketertiban dan kepercayaan kepada kami, TNI-Polri,” ujarnya.

(Arief Setyadi )