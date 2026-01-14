Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dikeroyok, Guru Baku Hantam dengan Sejumlah Siswa di SMKN 3 Tanjab Timur

Hendri Rosta , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |20:29 WIB
Dikeroyok, Guru Baku Hantam dengan Sejumlah Siswa di SMKN 3 Tanjab Timur
Guru dikeroyok siswa di Jambi (Foto: Ist/Henri Rosta)
A
A
A

JAMBI – Seorang guru dikeroyok sejumlah siswa di SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Peristiwa itu sempat membuat situasi di sekolah mencekam.

“Perselisihan paham antara guru dan siswa, dan kami sudah melaksanakan mediasi. (Sekarang) pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif,” ujar Kepala SMK Negeri 3, Ranto, Rabu (14/1/2026).

Informasi didapat, insiden ini bermula saat guru tersebut menegur seorang siswa diduga dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas di sekolah. Teguran tersebut berujung cekcok dan emosi pun meledak hingga situasi tak terkendali.

Guru itu diduga secara refleks menampar siswa tersebut. Sementara dalam rekaman video yang beredar terlihat ketegangan hingga terjadi aksi saling pukul saat jam istirahat.

Kondisi kembali memanas, dan sejumlah siswa diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap oknum guru. Pihak sekolah pun langsung mengambil langkah mediasi dengan melibatkan seluruh unsur di sekolah.

Kapolsek Berbak Iptu Hans Simangunsong mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Proses penanganan kasus diarahkan melalui jalur mediasi.

“Kami imbau warga tidak mudah terpancing dan terprovokasi oleh isu-isu yang merugikan kita sendiri. Kami berharap masyarakat tetap bisa menjaga ketertiban dan kepercayaan kepada kami, TNI-Polri,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192870/puluhan_kios_dibakar_di_kalibata-sGPB_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Puluhan Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611/debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595/polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584/perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581/pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189574/pengeroyokan-Y8TK_large.jpg
6 Polisi Pengeroyok Debt Collector hingga Tewas di Kalibata Dijerat Pasal Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement