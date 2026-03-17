Mudik Mulai Menggeliat, Jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya Ramai di Malam Hari

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |00:24 WIB
Mudik di Jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya (Foto: Okezone)
TASIKMALAYA – Pergerakan arus kendaraan di kawasan Letter U Lingkar Gentong, Tasikmalaya, mulai terlihat ramai pada malam hari dalam dua hari terakhir, yakni Minggu (15/3) dan Senin (16/3). Kendaraan yang melintas di jalur tersebut bervariasi, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi hingga bus.

Pantauan Okezone di lokasi sejak pukul 22.00 hingga 23.00 WIB menunjukkan tanda-tanda arus lalu lintas kendaraan untuk kepentingan mudik mulai terasa.

Sejumlah pengendara sepeda motor tampak membawa penumpang dan barang bawaan seperti kardus hingga ransel yang diletakkan di bagian tengah maupun depan kendaraan. Selain itu, beberapa mobil juga terlihat membawa barang di bagian atap kendaraan.

Plat nomor kendaraan dari luar Tasikmalaya mulai terlihat melintas di jalur tersebut, di antaranya dari Bandung, Garut, Bogor, Jakarta, Karawang, Tangerang, Majenang, Banyumas hingga Cilacap.

Pergerakan kendaraan di jalur mudik Lingkar Gentong yang menghubungkan wilayah Tasikmalaya dengan Ciamis hingga kawasan Jawa Tengah terlihat kontras antara pagi hingga sore dibandingkan malam hari.

 

