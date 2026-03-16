Mudik Sambil Curhat! Tulisan di Kardus Motor Ini Bikin Senyum Pemudik Lain

JAKARTA – Pemudik sepeda motor dengan beragam tulisan yang ditempelkan di belakang kendaraan mulai terlihat di jalur arteri Kalimalang, Jalan KH Noer Ali, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (16/3/2026) malam.

Salah satu yang terekam Okezone adalah pengendara sepeda motor Honda PCX putih yang menuliskan kisah cinta kandas saat merantau.

“Berangkat cari modal lamaran, pulang jadi tamu undangan,” isi pesan yang tertempel di kardus di belakang motornya.

Pengendara lainnya juga menuliskan kisah cinta yang berujung hanya menjadi saksi di pelaminan.

“Cie..cie, yang mudik sama jodoh orang. Semoga selamat sampai tujuan, terus jadi saksi di pelaminan,” tulisnya.