Kakorlantas Kawal Arus Mudik-Balik Lebaran, Angka Kecelakaan Disebut Menurun

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menilai kinerja Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho beserta jajarannya dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1447 H telah menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas.

Menurut Martin, kelancaran pengamanan mudik tahun ini tidak lepas dari kerja keras seluruh personel kepolisian di lapangan. Sebab itu, ia mengapresiasi seluruh jajaran Polri.

"Memberi apresiasi Kakorlantas beserta jajaran. Langkah-langkah kerja mitra ini yang luar biasa," kata Martin di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menyoroti tingkat kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan mudik 2026 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.

"Ini kan tingkat kecelakaan juga menurun, itu kan tanda kerja-kerjanya berarti luar biasa lah. Kita kasih apresiasi dari kita. Terus nanti harapannya ke depan supaya makin baik. Makin baik di hari-hari besar nanti kan penanganannya di lapangan," tutur Martin.