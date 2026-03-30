Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas Kawal Arus Mudik-Balik Lebaran, Angka Kecelakaan Disebut Menurun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |21:00 WIB
Kakorlantas Kawal Arus Mudik-Balik Lebaran, Angka Kecelakaan Disebut Menurun
Korlantas Polri kawal arus mudik-balik lebaran (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menilai kinerja Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho beserta jajarannya dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1447 H telah menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas.

Menurut Martin, kelancaran pengamanan mudik tahun ini tidak lepas dari kerja keras seluruh personel kepolisian di lapangan. Sebab itu, ia mengapresiasi seluruh jajaran Polri.

"Memberi apresiasi Kakorlantas beserta jajaran. Langkah-langkah kerja mitra ini yang luar biasa," kata Martin di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menyoroti tingkat kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan mudik 2026 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.

"Ini kan tingkat kecelakaan juga menurun, itu kan tanda kerja-kerjanya berarti luar biasa lah. Kita kasih apresiasi dari kita. Terus nanti harapannya ke depan supaya makin baik. Makin baik di hari-hari besar nanti kan penanganannya di lapangan," tutur Martin.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement