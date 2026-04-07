Pemudik Puas dengan Rekayasa Lalin hingga Posko Polri saat Mudik-Balik Lebaran 2026

JAKARTA – Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas pemudik merasa puas terhadap fasilitas dan layanan selama pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Hal tersebut terungkap dalam survei evaluasi publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 yang dirilis pada Selasa (7/4/2026).

"Mayoritas pemudik merasa puas dengan fasilitas dan layanan selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Pemudik paling puas terhadap penyediaan posko oleh Polri untuk pengamanan, pusat informasi, sekaligus layanan tempat istirahat," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap posko Polri mencapai 84 persen. Sementara itu, ketersediaan bahan bakar memperoleh tingkat kepuasan sebesar 81,7 persen.

Selanjutnya, angkutan umum mendapat penilaian positif sebesar 79,7 persen. Rekayasa lalu lintas di ruas jalan tol, seperti sistem one way dan contraflow, mencatat tingkat kepuasan sebesar 77,6 persen.

Adapun pengaturan lalu lintas di jalan non-tol memperoleh kepuasan sebesar 76,1 persen, sedangkan kondisi jalan secara umum berada di angka 74,4 persen.

Selain itu, survei juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 berada pada level sangat tinggi. Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelayanan mudik tahun ini.