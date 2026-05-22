HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alasan Ilma Sani Baru Mengadu ke Komnas HAM Usai Dintimidasi Hercules Secara Keji

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |01:00 WIB
JAKARTA -Ketua Bidang Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH AP PP Muhammadiyah), Gufroni mengungkapkan alasan pihaknya baru mengadu ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM yang dialami anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana oleh Hercules dan anak buahnya.

“Ahmad Bahar yang awalnya sudah selesai, tidak ada masalah, sudah ada kesepakatan damai di Polres Depok, ketika mendengar anaknya diperlakukan seperti ini beliau marah sebagai orang tuanya, diperlakukan sangat keji oleh saudara Hercules," ujarnya pada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Sebelumnya kata dia, sudah ada kesepakatan damai diantara pihak ayah Ilma, Ahmad Bahar dengan kubu GRIB Jaya dan Ketuanya, Rosario de Marshall alias Hercules.

Setelah itu, Ilma menceritakan dugaan intimidasi yang dialaminya secara keji itu, sontak Ahmad Bahar marah dan tidak terima hingga akhirnya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebut dilaporkan ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

"Alhamdulillah kami tadi sudah menyampaikan pengaduan resmi ke bagian pengaduan di Komnas Perempuan dan Komnas HAM terkait apa yang terjadi pada klien kami saudara Ilma, ini tanda terimanya, dan sudah diterima berkas dan buktinya," tuturnya.

Saat berada di Kantor GRIB Jaya, Ilma mendapatkan perlakuan yang dianggap pelanggaran HAM, khususnya terhadap perempuan.

"Masih ada upaya- interogasi yang di luar akal sehat manusia, semestinya menjadi tugas aparat kepolisian, tapi seolah-olah itu diambil alih oleh Ormas GRIB dengan memperlakukan saudara Ilma seperti seorang tersangka atau terdakwa," terangnya.

Di kantor Grib Jaya itu, beber Gufroni, berdasarkan pengakuan Ilma, Hercules menunjuk-nunjuk Ilma sambil menyatakan Ilma telah melakukan pengancaman terhadapnya dan istrinya. Meski Ilma telah memberikan penjelasan jika bukan dirinya, Ilma justru terus dipaksa untuk mengakuinya.

 

