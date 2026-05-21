Heboh Model Cantik Dibegal hingga Kritis, Polisi Pastikan Hanya Rekayasa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |07:16 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan model berinisial AWS bukan korban begal. Ia diduga memposting cerita di media sosial hingga viral dengan mengaku sebagai korban kejahatan hanya karena motif iseng.

"Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Kamis (21/5/2026).

Budi menjelaskan, Polda Metro Jaya bersama Direktorat PPA dan PPO, Satres PPA PPO Jakarta Barat, Polsek Kebon Jeruk, didampingi UPT P3A, psikolog, serta Dokkes telah mendatangi AWS dan melakukan interogasi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, kata Budi, dipastikan selebgram atau model tersebut hanya memiliki motif iseng. Karena itu, disimpulkan AWS bukan korban kejahatan maupun begal.

"Apa motifnya? Pertama karena iseng, kedua ingin mengglorifikasi beberapa kejadian viral tentang begal. Hal ini sudah didalami tadi siang dan kami putuskan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan korban suatu peristiwa pidana," ujar Budi.

 

