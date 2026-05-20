Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Rakyat Tak Bermimpi Kaya Raya, Hanya Ingin Hidup Layak

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |11:13 WIB
Prabowo: Rakyat Tak Bermimpi Kaya Raya, Hanya Ingin Hidup Layak
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan ingin hidup layak dan sejahtera di negeri sendiri.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menyinggung Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meyakini Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi negara adil dan makmur apabila amanat pasal tersebut dijalankan secara konsisten.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik,” kata Prabowo.

Menurut dia, masyarakat hanya menginginkan kebutuhan dasar terpenuhi dan masa depan keluarga yang lebih baik.

“Mereka bermimpi bisa makan dengan baik setiap hari. Mereka bermimpi bisa memberikan susu untuk anak-anaknya, serta mampu mencari obat bilamana mereka maupun keluarga sakit,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219555//presiden_prabowo-dqv6_large.png
Prabowo Targetkan Ekonomi RI Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219554//presiden_prabowo_subianto-zobf_large.png
Prabowo: Bangsa Indonesia Pernah Ditempatkan "Di Bawah Anjing" oleh Penjajah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219551//ketua_dpr_ri_puan_maharani-NB4w_large.jpg
Puan: Rapat Paripurna Hari Sangat Spesial, Dihadiri Langsung Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219550//ketua_dpr_ri-hZWC_large.png
Ketua DPR Ungkap 6 Poin Strategis KEM-PPKF 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219547//presiden_prabowo-rwYX_large.png
Alasan Prabowo Ingin Sampaikan Langsung Kebijakan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219543//rapat_paripurna_dpr-2gAG_large.png
Rapat Paripurna ke-19 DPR Dihadiri 451Anggota Dewan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement