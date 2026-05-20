Prabowo: Rakyat Tak Bermimpi Kaya Raya, Hanya Ingin Hidup Layak

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan ingin hidup layak dan sejahtera di negeri sendiri.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menyinggung Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meyakini Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi negara adil dan makmur apabila amanat pasal tersebut dijalankan secara konsisten.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik,” kata Prabowo.

Menurut dia, masyarakat hanya menginginkan kebutuhan dasar terpenuhi dan masa depan keluarga yang lebih baik.

“Mereka bermimpi bisa makan dengan baik setiap hari. Mereka bermimpi bisa memberikan susu untuk anak-anaknya, serta mampu mencari obat bilamana mereka maupun keluarga sakit,” ujarnya.