Polri Buru Pemasok Sabu Jaringan The Doctor, Red Notice Pak Haji Diterbitkan

Lukmanul Hakim alias Pak Haji sebelum operasi plastik dan hasil sketsa dugaan bentuk wajah setelah operasi (foto: dok Polri)

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memburu Lukmanul Hakim alias Pakcik Hendra alias Pak Haji, yang merupakan bandar narkotika jaringan internasional asal Aceh-Malaysia. Polisi telah mengajukan red notice terhadap DPO tersebut.

Ia diburu lantaran diduga kuat terlibat dalam sindikat narkoba yang dijalankan oleh Andre Fernando alias The Doctor di Indonesia. Ia berperan sebagai pengendali serta pemasok utama sabu dan etomidate di balik jaringan The Doctor.

"Mengajukan permohonan penerbitan red notice melalui Divhubinter Polri terhadap DPO Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji," kata Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Rabu (20/5/2026).

Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan tersangka Andre, sabu seberat lima kilogram yang diedarkan oleh tersangka bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin diperoleh Andre dari Lukmanul Hakim.