Peredaran Sabu Jaringan Aceh-Bogor Terbongkar, Oknum TNI Terlibat Jadi Pengedar

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu dari jaringan Aceh-Bogor yang hendak masuk ke wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, terdapat satu oknum anggota TNI yang terlibat sebagai pengedar.

"Dia (oknum TNI) tahu barang itu disimpan di sana. Kami sudah pastikan dia pengedar, membawa barang tersebut dari Aceh melalui Sumatera Selatan sampai ke Bogor dan kami berhasil menangkapnya di Bogor," ujar Plt Deputi Pemberantasan BNN RI, Roy Hardi Siahaan, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, barang haram sebanyak 29 kilogram sabu itu dikirim dari Aceh ke Bogor, Jawa Barat, menggunakan jalur darat. Kasus itu terungkap setelah petugas BNN RI melakukan surveillance mulai dari Aceh hingga ke wilayah Bogor.

"Pengungkapan jaringan Aceh-Bogor dengan tersangka tiga orang, terdiri dari dua warga sipil dan satu oknum TNI. Kami berhasil melakukan surveillance terhadap satu kendaraan yang diikuti beberapa orang, di antaranya oknum TNI," tuturnya.

Dalam pengungkapan kasus jaringan Aceh-Bogor tersebut, kata dia, petugas menyita 29 bungkus sabu yang tersimpan di dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport. Sabu itu dibungkus menggunakan kemasan teh China yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Ternyata barang bukti yang diletakkan ada di kompartemen bagian belakang sebuah kendaraan Pajero putih. Rencananya akan diedarkan ke wilayah Jabodetabek," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.