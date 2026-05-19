NEWS MEGAPOLITAN

Tim Pemburu Begal Tangkap 8 Pelaku, 3 di Antaranya Jambret WNA di Bundaran HI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |06:10 WIB
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin (foto: Okezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap delapan pelaku begal yang beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta. Dari delapan pelaku yang ditangkap, tiga di antaranya merupakan pelaku penjambretan terhadap WNA asal Italia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

“Malam hari ini, kami dari Tim Pemburu Begal Alhamdulillah sudah mengamankan delapan orang tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tiga di antaranya adalah pelaku yang melakukan perampasan handphone di Bundaran HI,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Senin 1 Mei 2026 malam.

Iman menjelaskan, delapan pelaku yang ditangkap beraksi di sejumlah wilayah, mulai dari Kebon Jeruk hingga Bundaran HI.

“Kita ketahui beberapa waktu belakangan viral di wilayah hukum Polda Metro Jaya, baik itu di daerah Bundaran HI, kemudian di wilayah Patung Kuda, Kebon Jeruk, Cideng, dan juga Gandaria,” ujar dia.

Iman menambahkan, Tim Pemburu Begal masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang belum tertangkap. Pelaku yang masih buron diduga memiliki senjata api.

“Untuk yang sedang dalam pengejaran, diindikasikan yang bersangkutan menggunakan senjata api dan saat ini tim masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang memegang senjata api,” ungkapnya.

 

