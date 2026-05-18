Pelaku Jambret WNA Italia di Bundaran HI Ditangkap Polisi

JAKARTA - Seorang warga negara asing (WNA) asal Italia menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Kamis (14/5/2026). Kini, pelaku telah ditangkap polisi.

"Infonya pelaku sudah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Saat ini, kata dia, kasus tersebut tengah ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, aksi penjambretan itu viral di media sosial. Dari rekaman video yang beredar, mulanya WNA tersebut berdiri di pinggir jalan. Kemudian, terlihat pelaku yang menggunakan sepeda motor berwarna merah mendekati korban.