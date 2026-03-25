Mobil BYD Nyemplung ke Kolam Bundaran HI Setelah Tabrak Pembatas Jalan

Polda Metro Jaya dan Petugas Dishub melakukan evakuasi mobil yang masuk ke dalam kolam air mancur Bundaran HI. (Foto: X/@TMCPoldaMetro)

JAKARTA – Polda Metro Jaya bersama petugas Dinas Perhubungan (Dishub) mengevakuasi sebuah mobil yang tercebur ke kolam air mancur di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Mobil BYD tersebut terbenam di dalam kolam setelah mengalami kecelakaan tunggal pada Rabu (25/3/2026) pagi.

Menurut keterangan polisi, mobil BYD itu mengalami kecelakaan setelah menabrak pembatas jalan hingga tercebur ke dalam kolam.

“Anggota Ditlantas PMJ bersama petugas Dishub melakukan evakuasi mobil yang mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas hingga tercebur di kolam air mancur Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat,” demikian disampaikan Traffic Management Center (TMC) Polda Metro melalui akun X, Rabu.

Situasi arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman menuju lokasi sempat mengalami perlambatan karena proses evakuasi.

Dalam video yang diunggah di akun tersebut, terlihat proses evakuasi dilakukan menggunakan mobil derek Dishub untuk mengangkat mobil yang terbenam di kolam air mancur.

Sejauh ini belum ada informasi mengenai korban maupun penyebab terjadinya kecelakaan.

(Rahman Asmardika)

