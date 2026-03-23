Anggota Ditlantas Polda Metro Meninggal Usai Tugas Amankan Lebaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |09:35 WIB
Anggota Ditlantas Polda Metro Meninggal Usai Tugas Amankan Lebaran (Ist)
JAKARTA - Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir Fajar Permana, meninggal dunia setelah kelelahan dan sesak nafas usai menjalankan tugas pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, turut menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian almarhum.

“Saya beserta keluarga dan seluruh jajaran Polda Metro Jaya mengucapkan turut berduka cita atas kepergian almarhum Brigadir Fajar Permana. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan,” kata Asep Edi dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).

Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menjelaskan, Brigadir Fajar sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya pada pagi hari setelah bertugas sepanjang malam pada hari pertama Lebaran, Sabtu (21/3/2026).

“Setelah pulang dinas, almarhum mengeluh kelelahan dan sesak napas. Sempat meminta bantuan rekannya untuk dikerok di asrama polisi Ciputat,” ujar Komarudin.

