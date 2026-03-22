Prabowo: Polisi Baik dan Tentara Hebat Itu Tuntutan Rakyat, Bukan Selera Pimpinan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan polisi yang baik dan tentara yang hebat adalah tuntutan rakyat, bukan sekadar selera pimpinan. Penegasan itu diungkapkan Prabowo dalam dialog bersama sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2026).

Mulanya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI, sebagai upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kepala negara mengatakan, reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum.

"Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang enggak beres, ya. Kalau kita lihat ada beberapa kapolres, ya saya kira itu arah yang lebih baik. Dan juga TNI, ada perwira-perwira TNI yang enggak beres juga. Penyelundupan itu pasti terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan TNI Angkatan Laut, bagaimana? Iya kan?" katanya.

Menurutnya, aparat di berbagai level harus bertanggung jawab terhadap kondisi di wilayahnya. Ia mempertanyakan bagaimana kegiatan ilegal bisa berlangsung tanpa diketahui oleh pejabat setempat.