HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Kita Tak Pernah Bilang Mau Ikut Iuran USD1 Miliar untuk BoP

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |16:15 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD1 miliar kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo, Minggu (22/3/2026).

Ia juga menegaskan, tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada AS terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Hal ini, lanjutnya, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.

Presiden menyampaikan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

