HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat Presiden Prabowo Lebaran Bersama Titiek dan Didit di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |08:26 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membagikan momen hangat merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah bersama Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan sang putra, Didit Hediprasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Sabtu (21/3/2026).

"Di hari yang suci dan penuh kemenangan ini, saya bersama keluarga bersilaturahmi dengan sanak saudara dan handai taulan," tulis Prabowo dalam unggahan di akun media sosial Instagram @prabowo, dilihat Minggu (22/3/2026).

Tidak lupa, Presiden Prabowo mengharapkan agar semangat kebersamaan dan persaudaraan senantiasa menguatkan dalam membangun bangsa. "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, mohon maaf lahir dan batin."

Dalam rangkaian foto tersebut, Prabowo dan Didit tampil kompak mengenakan atasan berwarna biru muda yang dipadukan dengan celana serta peci hitam. Sementara Titiek Soeharto anggun mengenakan busana muslim dipadukan selendang bernuansa peach. 

Salah satu foto yang mencuri perhatian adalah momen saat Prabowo dan Titiek saling berbalas salam, serta potret Didit yang tengah mencium tangan sang ibunda dengan penuh takzim.

Suasana kekeluargaan yang kental terpancar dari senyum ketiganya saat berfoto bersama. Selain membagikan momen privat tersebut, Presiden Prabowo juga menyelipkan pesan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tengah merayakan Idul Fitri, termasuk bagi mereka yang sedang berada di perantauan.

"Dari sini, saya mengirimkan salam hangat kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Idulfitri di kampung halaman tercinta," ujar Prabowo.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208236/prabowo_bertemu_warga-0DMn_large.jpg
Kisah Haru dan Bahagia Masyarakat Bertemu Presiden Prabowo saat Lebaran di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208087/prabowo-S0t1_large.jpg
Prabowo: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3207949/presiden_prabowo_subianto-cSLF_large.jpg
Prabowo Tegaskan Akan Keluar dari BoP jika Tak Dukung Kemerdekaan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207729/hampers-DaPh_large.jpg
Penampakan Hampers Lebaran 'Ketahanan Pangan' ala Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206867/prabowo_subianto-7I4E_large.jpg
Prabowo Tegaskan Semua Kekayaan Alam Milik Bangsa, Bukan Pengusaha!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206834/prabowo-Fx5w_large.jpg
Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran
