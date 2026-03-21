Open House Istana, Prabowo Bagikan Mainan untuk Anak-anak

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membagikan mainan kepada anak-anak yang menghadiri acara open house di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Orang tua yang membawa anak kecil langsung menerima mainan saat memasuki area Istana untuk mengikuti halalbihalal. Sejumlah warga tampak membawa berbagai jenis mainan anak, mulai dari Uno Stacko, boneka, hingga mobil-mobilan.

Salah seorang warga, Iba (48), mengaku sangat senang karena anaknya mendapatkan mainan.

“Senang banget. Anak saya dapat mainan juga,” ujar Iba di lokasi acara.

Warga asal Yogyakarta itu pun menunjukkan mainan yang diterima anaknya, seperti mobil-mobilan berwarna oranye dan kereta api.

“Mobil-mobilan, memang kesukaan dia. Dan kereta, karena kalau pulang kami naik kereta ke Jawa,” ungkapnya.