SBY dan Keluarga Halalbihalal ke Istana, Disambut Hangat Prabowo

Prabowo sambut SBY dan keluarga di Istana (foto: dok Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/3/2026), untuk menghadiri acara halalbihalal dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah bersama Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo tampak mengenakan baju koko dan menyambut langsung SBY beserta keluarga dari pintu samping Istana Merdeka. SBY hadir didampingi putranya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, beserta istri dan anak-anaknya.

Turut hadir pula Edhie Baskoro Yudhoyono yang datang bersama istri dan anaknya. Keluarga SBY terlihat kompak mengenakan busana seragam berwarna krem.

Prabowo kemudian menjamu SBY dan keluarga di Istana Merdeka. Putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut menyambut. Selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah hadir di Istana Merdeka.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi rencana kehadiran para presiden terdahulu, yakni SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Iya, ada informasi yang tadi baru saja kami terima juga berkenaan dengan kehadiran Bapak Presiden SBY dan Bapak Presiden Jokowi. Tetapi jam pastinya nanti kami konfirmasi kembali. Tapi insyaallah,” kata Prasetyo kepada awak media.