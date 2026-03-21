HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Silaturahmi dengan SBY dan Jokowi di Istana Sore Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |15:09 WIB
Prabowo Silaturahmi dengan SBY dan Jokowi di Istana Sore Ini
Mensesneg Prasetyo Hadi.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan bersilaturahmi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Momen halalbihalal ini berlangsung dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Iya, ada informasi yang tadi baru saja kami terima juga berkenaan dengan kehadiran Bapak Presiden SBY dan Bapak Presiden Jokowi. Tetapi jam pastinya nanti kami konfirmasi kembali. Insyaallah," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Saat ditanya apakah pertemuan akan berlangsung di Istana, Prasetyo membenarkan rencana tersebut. "Iya, rencananya begitu, insyaallah, sore ini."

Sementara itu, terkait kemungkinan kehadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Prasetyo menyebut belum ada informasi lebih lanjut untuk hari ini. "Sementara belum ada informasi untuk hari ini."

 

