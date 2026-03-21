Usai Halalbihalal, Prabowo Sebut Pemulihan Aceh Hampir Tuntas

JAKARTA - Presiden Prabowo mengapresiasi percepatan pemulihan bencana di Aceh yang telah mencapai hampir 100 persen. Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo usai halalbihalal bersama warga di Masjid Darussalam, Kampung Simpang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, pagi ini. Ia juga menyampaikan ucapan selamat Lebaran kepada seluruh masyarakat.

“Alhamdulillah ya, kita sampai ke Hari Idulfitri ini. Saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun akan datang, tahun yang baik untuk kita semua,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).

Terkait pemulihan bencana, Prabowo menyampaikan bahwa saat ini sudah hampir 100 persen. Bahkan, sudah tidak ada lagi masyarakat terdampak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.

“Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat, alhamdulillah. Hampir 100 persen ya. Di tenda sudah tidak ada lagi. 100 persen semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap yang sudah mulai,” katanya.

Prabowo menyampaikan bahwa infrastruktur dasar seperti listrik telah kembali pulih di hampir seluruh wilayah terdampak.

“Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan, hampir 100 persen,” tambah Prabowo.