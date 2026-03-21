Prabowo Didampingi Mualem Sholat Id di Masjid Darussalam Aceh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 H di Masjid Darussalam, Kampung Simpang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, hari ini.

Presiden Prabowo didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Kepala negara mengenakan baju koko putih lengkap dengan peci hitam.

Selain itu, tampak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ikut mendampingi. Terlihat juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usai melaksanakan sholat Id di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo akan membuka pintu Istana Negara bagi 5.000 masyarakat umum untuk menghadiri acara open house dan silaturahmi.

“Kalau di istana, siang kami menyiapkan halalbihalal, silaturahmi, untuk seluruh warga masyarakat yang mau berkunjung,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Seskab Teddy menjelaskan, Istana Negara akan dibuka untuk umum mulai setelah sholat Zuhur hingga sore hari, dengan skema kunjungan bergiliran untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

Diperkirakan jumlah pengunjung yang hadir dapat mencapai sekitar 5.000 orang, dengan pengaturan area di dalam maupun di luar Istana untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat.

“Ya lima ribuan mungkin, seperti tahun lalu. Tentunya kita siapkan di dalam, nanti bila tidak muat, di luar juga sudah disiapkan oleh Pak Mensesneg tenda, kemudian nanti bergantian masuk,” jelasnya.