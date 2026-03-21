Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
Prabowo Didampingi Mualem Sholat Id di Masjid Darussalam Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |07:21 WIB
Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 H di Masjid Darussalam. (Foto ;Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 H di Masjid Darussalam, Kampung Simpang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, hari ini.

Presiden Prabowo didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Kepala negara mengenakan baju koko putih lengkap dengan peci hitam.

Selain itu, tampak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ikut mendampingi. Terlihat juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usai melaksanakan sholat Id di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo akan membuka pintu Istana Negara bagi 5.000 masyarakat umum untuk menghadiri acara open house dan silaturahmi.

“Kalau di istana, siang kami menyiapkan halalbihalal, silaturahmi, untuk seluruh warga masyarakat yang mau berkunjung,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Seskab Teddy menjelaskan, Istana Negara akan dibuka untuk umum mulai setelah sholat Zuhur hingga sore hari, dengan skema kunjungan bergiliran untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

Diperkirakan jumlah pengunjung yang hadir dapat mencapai sekitar 5.000 orang, dengan pengaturan area di dalam maupun di luar Istana untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat.

“Ya lima ribuan mungkin, seperti tahun lalu. Tentunya kita siapkan di dalam, nanti bila tidak muat, di luar juga sudah disiapkan oleh Pak Mensesneg tenda, kemudian nanti bergantian masuk,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/338/3208126//pramono-9UoH_large.jpg
Pramono-Rano Sholat Id Bersama Ma'ruf Amin di Balai Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208125//jokowi-6u0s_large.jpg
Jokowi Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Bina GBK, Disambut Jemaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208122//prabowo-uAUq_large.jpg
Prabowo Open House di Istana untuk 5.000 Masyarakat, Siapkan Ketupat hingga Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208121//paket_sembako-sqKV_large.jpg
Prabowo Sapa Warga Sumut dan Bagikan Ribuan Sembako di Malam Takbiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208120//prabowo-ouQV_large.jpg
Usai Sholat Id di Aceh, Prabowo Gelar Open House di Istana Negara​​​​​​​
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/33/3208109//nikita_mirzani-glOi_large.jpg
5 Artis Harus Merayakan Lebaran 2026 di Dalam Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement