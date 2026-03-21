HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sapa Warga Sumut dan Bagikan Ribuan Sembako di Malam Takbiran

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |06:38 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyalurkan ribuan bantuan sembako kepada masyarakat di Sumatra Utara. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyalurkan ribuan bantuan sembako kepada masyarakat di Sumatra Utara pada malam takbiran Idulfitri 1447 Hijriah. Bantuan tersebut dibagikan di kawasan Kantor Gubernur Sumatra Utara, Kota Medan, Jumat (20/3/2026), sebagai bagian dari rangkaian agenda Presiden menjelang pelaksanaan sholat Id di Aceh.

“Kemarin kalau teman-teman lihat, Bapak Presiden menghabiskan malam takbiran di Sumatra Utara bersama Pak Gubernur juga, tepatnya di Tapanuli Selatan. Kemudian hari ini beliau ingin lagi setelah tiga bulan sekalian mengecek, kemudian malam takbiran di Sumatra Utara. Kemudian besok pagi sholat Id-nya, Idulfitrinya di Aceh,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Sabtu (21/3/2026).

Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan sholat Idulfitri bersama masyarakat di wilayah Aceh Tamiang, termasuk di sekitar lokasi hunian bagi warga terdampak. Kehadiran Kepala Negara di wilayah yang sempat terdampak bencana tersebut juga dimaksudkan untuk meninjau langsung perkembangan di wilayah tersebut.

“Besok pagi sholat Id-nya, Idulfitrinya di Aceh. Jadi besok pagi kami, kita semua terbang ke Aceh, sholat Id di sana bersama warga Aceh khususnya,” jelasnya.

“Kemudian sambil mengecek juga, di sana sudah ada Pak Mendagri, sudah ada Menteri PU. Kemudian besok akan disampaikan apa kemajuan, dan beliau ingin cek langsung betul di Aceh bagaimana perkembangannya,” tambahnya.

Presiden juga dijadwalkan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat di Aceh, sebagaimana dilakukan di Sumatra Utara. “Kita juga bagikan paket sembako juga seperti di sini,” ungkap Seskab.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian langsung Presiden kepada masyarakat pada momentum hari raya.

“Kami diminta untuk membagikan sembako dan bantuan untuk masyarakat Sumatra Utara, khususnya yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Ada sekitar 2.000 sampai 5.000 paket tadi yang dibagikan. Kebetulan dibagikan di kantor gubernur dan tadi sudah kami jalankan, amanah dari Bapak Presiden sudah kami bagikan bersama dengan Pak Seskab,” ujar Bobby.

 

