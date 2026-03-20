Momen Hangat Prabowo, Didit, dan Titiek Kumpul Jelang Lebaran, Bobby Ikut Curi Perhatian

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengunggah momen kebersamaan bersama putra semata wayangnya, Didit Hediprasetyo, dan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Momen hangat tersebut dibagikan Prabowo melalui akun Instagram resminya, Instagram (@prabowo), pada Jumat (20/3/2026).

“Alhamdulillah, 30 hari Ramadhan telah kita lalui dengan penuh keimanan. Kini kita sambut hari kemenangan dengan hati yang bersih,” tulis Prabowo.

Dalam tiga foto yang dibagikan, Prabowo, Didit, dan Titiek tampak duduk di meja bundar yang berisi piring dan gelas. Ketiganya terlihat asyik berbincang dan tertawa bersama. Dalam salah satu foto, Titiek juga sempat menunjukkan ponselnya kepada Prabowo.