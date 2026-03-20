Prabowo: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi yang jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026.

Ucapan tersebut dibagikan oleh Presiden Prabowo lewat story di akun media sosial Instagram @prabowo.

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum. Minal 'aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin," dilihat Okezone, Jumat (20/3/2026).

Sementara itu, Presiden Prabowo dipastikan akan merayakan Idul Fitri tahun ini bersama masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Saat ini, Presiden Prabowo juga telah bertolak menuju Medan, Provinsi Sumatra Utara, untuk menghadiri malam takbiran sebagai rangkaian Hari Raya Idulfitri.

"Iya betul, Pak Presiden akan malam takbiran di Sumatra Utara dan Insyaallah akan Salat Idulfitri di Aceh besok pagi," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Presiden Prabowo dan rombongan diketahui lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 15.00 WIB. Presiden Prabowo diagendakan mendarat di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan.