Prabowo: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |19:27 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi yang jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026.

Ucapan tersebut dibagikan oleh  Presiden Prabowo lewat story di akun media sosial Instagram @prabowo.

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum. Minal 'aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin," dilihat Okezone, Jumat (20/3/2026).

Sementara itu, Presiden Prabowo dipastikan akan merayakan Idul Fitri tahun ini bersama masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Saat ini, Presiden Prabowo juga telah bertolak menuju Medan, Provinsi Sumatra Utara, untuk menghadiri malam takbiran sebagai rangkaian Hari Raya Idulfitri.

"Iya betul, Pak Presiden akan malam takbiran di Sumatra Utara dan Insyaallah akan Salat Idulfitri di Aceh besok pagi," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Presiden Prabowo dan rombongan diketahui lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 15.00 WIB. Presiden Prabowo diagendakan mendarat di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3207949/presiden_prabowo_subianto-cSLF_large.jpg
Prabowo Tegaskan Akan Keluar dari BoP jika Tak Dukung Kemerdekaan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207729/hampers-DaPh_large.jpg
Penampakan Hampers Lebaran 'Ketahanan Pangan' ala Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206867/prabowo_subianto-7I4E_large.jpg
Prabowo Tegaskan Semua Kekayaan Alam Milik Bangsa, Bukan Pengusaha!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206834/prabowo-Fx5w_large.jpg
Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206780/prabowo-RMbD_large.jpg
Prabowo: Krisis Melanda Banyak Negara, Rakyat Harus Tenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206773/prabowo_subianto-hkCE_large.jpg
Instruksi Khusus Prabowo ke Panglima TNI-Kapolri Jelang Mudik Lebaran
