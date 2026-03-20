Prabowo Bakal Takbiran di Sumut dan Shalat Ied di Aceh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menjalani rangkaian perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di dua provinsi, yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

Diketahui, kedua daerah tersebut beberapa waktu lalu terdampak bencana hidrometeorologi basah yang menyebabkan ribuan warga terdampak.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, bahwa Prabowo akan menghadiri malam takbiran di Sumatera Utara.

"Iya betul, Pak Presiden akan malam takbiran di Sumatera Utara," ujar Teddy kepada awak media, Jumat (20/3/2026).