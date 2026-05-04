Prabowo Minta Kampus Bentuk Tim Bantu Pemda Selesaikan Masalah di Daerah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kampus membentuk tim guna membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Permasalahan tersebut, antara lain penanganan sampah yang masuk dalam program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Arahan Presiden Prabowo ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

“Jadi tadi Bapak Presiden meminta kami dari Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan, prodi-prodi, dosen-dosen yang bisa membantu Pemda-Pemda,” ujar Brian.

Menurut Brian, arahan Presiden Prabowo ini juga telah disampaikan beberapa waktu lalu. Ia menyebut kampus-kampus diminta terlibat membantu memberikan usulan solusi atas permasalahan daerah yang relevan, seperti penanganan sampah hingga program ASRI dari Presiden Prabowo.

“Bagaimana Pemda-Pemda bisa dibantu, dibackup oleh kampus-kampus, peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah, dan sebagainya,” ujar Brian.